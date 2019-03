D’n Opvang breidt capaciteit uit Leen Belpaeme

22 maart 2019

16u46 2 Oostende Kinderdagverblijf D’n Opvang in de Louisastraat nabij het Wapenplein in Oostende verkreeg een uitbreiding van het aantal opvangplaatsen. De capaciteit stijgt daardoor van 66 naar 80 plaatsen.

CKG Kapoentje startte vorig jaar een eigen kinderopvang op in het centrum van Oostende. Met 66 plaatsen werd onmiddellijk een extra capaciteit gerealiseerd voor kinderopvang in de stad. De capaciteit wordt nu nog verder uitgebreid. “Mede door de steun van de Stad Oostende is de kinderopvang voor iedereen betaalbaar. Elk gezin betaalt een prijs gebaseerd op het gezinsinkomen”, laat Patrick Blondé weten. Ook de openingsuren zijn gewijzigd. “De opvang is nu dagelijks open van 7u tot 19 uur. Zo krijgen werkende ouders wat meer ademruimte om hun kinderen te komen ophalen. Speciaal voor alle schoolvakanties voorzien we in extra peuteropvang tot 3 jaar waarbij diverse activiteiten met de kinderen centraal staan. Hierdoor is er nu extra opvang voor schoolgaande peuters in een veilige en aangepaste omgeving.” Inschrijven en afspraak voor kennismaking kan via info@denopvang.be of 059/25 53 06