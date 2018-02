D'n Opvang biedt plaats aan 66 kinderen NIEUW KINDERVERBLIJF GEOPEND IN BINNENSTAD LEEN BELPAEME

15 februari 2018

02u42 0 Oostende In het voormalige Celtic Ireland kan je al lang niet meer terecht voor een pintje en tegenwoordig wordt er vooral melk geserveerd aan kindjes tussen 0 en 3 jaar. De gebouwen werden ingelijfd in de site van CKG Kapoentje en zullen onder meer gebruikt worden voor D'n Opvang, een nieuw kinderdagverblijf voor 66 kinderen. Op die manier wordt de wachtlijst voor kinderopvang voor een groot stuk weggewerkt in Oostende.

D'n Opvang is ondergebracht in het Huis van het Kind in de Louisastraat, maar strekt zich uit naar het gerenoveerde gebouw van Celtic in de Langestraat en de Brabantstraat. De bestaande gebouwen kregen een opfrisbeurt en er kwam een nieuwbouw. Tussen de gebouwen verdween de parking en werd een binnentuin gerealiseerd, waardoor de kinderen ook buiten kunnen spelen. Het kinderdagverblijf is dagelijks open van 7 tot 18 uur.





"De kinderen worden door ervaren medewerkers opvangen in zes groepjes. Naast hun eigen leefruimte kunnen ze ook gebruik maken van het Atelier. Daar kunnen ze volop experimenteren met allerlei knutselmateriaal", zegt Maud Blondé van D'n Opvang.





34 plaatsen ingevuld

Er werd de voorbije jaren fors ingezet op kinderopvang in Oostende en die inspanningen lijken nu te lonen met slechts 40 gezinnen op de wachtlijst. In D'n Opvang, dat op 1 januari is gestart, zijn 34 van de 66 plaatsen ingevuld en dus is er nog ruimte om extra kinderen op te vangen.





"Wie nu langskomt is onmiddellijk zeker van een plaats", zegt Blondé nog.





Er zijn in totaal 708 plaatsen in de kinderopvang in Oostende, goed voor 1.100 kinderen. Niet elk kind gaat immers fulltime naar de opvang.





"Met deze plaatsen kunnen we momenteel voldoen aan de vraag in Oostende. Er staan wel nog 40 mensen op de wachtlijst maar dat zijn mensen die vaak al een aanbod hebben gekregen maar daar om bepaalde redenen niet op zijn ingegaan. Zo kan het zijn dat de locatie niet opportuun bleek. We zijn nu aan het bekijken wie er nog op die wachtlijst staat en hoe we de vraag en het aanbod beter kunnen afstemmen op elkaar", vertelt schepen Tom Germonpré.





Verdere inspanningen

Ondanks de verminderde wachtlijst blijft de stad verder inspanningen leveren.





"Je moet voldoende plaatsen hebben maar die moeten ook betaalbaar zijn. Daarom hebben we subsidies voorzien waar D'n Opvang en het Zeepaardje in de Gistelsesteenweg gebruik van maken. Dat wil zeggen dat de plaatsen in D'n Opvang inkomens gerelateerd zijn en daardoor ook betaalbaarder voor de ouders."