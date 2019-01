D’ Annexe loopt vol voor installatie gemeenteraad Leen Belpaeme

02 januari 2019

22u41 0 Oostende De installatie van de nieuwe gemeenteraad in De Haan werd voor de gelegenheid samengeroepen in ontmoetingscentrum d’ Annexe achter het gemeentehuis. De raadsleden namen plaats op het podium en de zaal stroomde helemaal vol om het gebeuren te volgen.

Kersvers burgemeester Wilfried Vandaele opende de zitting met een toelichting over de locatiekeuze. “In het verleden zat het publiek als haringen in een ton om de gemeenteraad bij te wonen. Men zegt dat politiek een toneel is en nu zitten we ook letterlijk op de planken.” 22 raadsleden legden de eed af. David Pieters van Bewust was afwezig. De schepenen van Open & N-VA en Vooruit! legden de eed af en Kris Steen van Vooruit! werd aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad. Na de plechtige eedafleggingen en de verkiezing van de politieraad had Vandaele nog een boodschap voor de oppositie. “Wat mij betreft collega’s, moeten we nu zo goed mogelijk samenwerken over de partijgrenzen heen. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om plaats te moeten maken, we hebben ook meegemaakt zes jaar geleden”, zei Vandaele nog. Voormalig burgemeester Peter Breemersch zegt dat hij positief is en constructief oppositie wil voeren. “We zijn de eerste ontgoocheling voorbij. Dit is politiek. Het is logisch dat Wilfried de hand reikt. Op enkele dossiers zullen we moeten samenwerken omdat ze te belangrijk zijn voor De Haan.”