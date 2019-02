Cursisten Open-school oefenen Nederlands tijdens zangnamiddag Leen Belpaeme

16 februari 2019

Op zaterdag gezellig samen liedjes zingen in het Nederlands. Dat is het idee achter de zangnamiddag van open-school. Het is al de derde keer dat open-school Oostende een ode brengt aan het Nederlandse lied in Oostende. Zowel de cursisten Nederlands, computer, rekenen, kunst en cultuur, rijbewijs… maar ook vrienden, familie en sympathisanten kwamen op de afspraak. Voor de anderstalige nieuwkomers is het immers een unieke kans om hun Nederlands te verbeteren, te proeven van de Vlaamse cultuur op een ontspannende en gezellige manier. Samen met de lesgevers en onder begeleiding van een gitarist werden enkele klassiekers gebracht van Paul Severs, Noordkaap, Will Tura tot André Hazes. Iedereen bracht taart of koeken mee om de middag helemaal gezellig in te kleden.