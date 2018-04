Crystal Ship-werk op grafittiwerende muur bladert af 11 april 2018

02u50 0 Oostende Op de Oosteroever zal een werk in het kader van kunstenfestival The Crystal Ship verwijderd worden. Niet omdat kunstenares Milu Correch geen mooi werk afleverde, maar omdat de ondergrond van de muur net iets te goed beschermd werd tegen graffiti.

De oorspronkelijke locatie was de muur van C-Power. De Argentijnse was al begonnen, toen bleek dat de verf afbladerde.





"C-Power wou heel graag een muur ter beschikking stellen voor het festival. Die was weliswaar al behandeld met een beschermingslaag tegen graffiti. Om de muur klaar te maken voor The Crystal Ship werd het gezandstraald, maar blijkbaar was dat niet voldoende", vertelt curator Bjorn Van Poucke.





Nieuw werk

Het werk van Milu Correch is nog altijd te zien voor de vele bezoekers die met het veer naar de Oosteroever komen, maar het is wel de bedoeling dat het overschilderd wordt. Ondertussen maakte de kunstenares een nieuw werk in de Schapenstraat. Ze koos voor een tekening met een gedeukte en verroeste wagen. De plannetjes van het festival werden al aangepast. Van Poucke verzekert dat er zeker geen sprake is van censuur. "We hebben al van bij de start van het festival altijd samengewerkt met de eigenaars en de buurt en dat is ook deze editie opnieuw goed verlopen." (LBB)