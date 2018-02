Crystal Ship meert derde keer aan in Oostende SAMMY SLABBINCK ONTWERPT CAMPAGNEBEELD STREETARTFESTIVAL LEEN BELPAEME

22 februari 2018

02u32 0 Oostende Ook dit jaar zullen internationale artiesten in Oostende neerstrijken om 15 gevels en muren tot een kunstwerk te verheffen. Vanaf 7 april zullen in totaal zo'n 57 kunstwerken de stad sieren. Ondertussen werd het plan van The Crystal Ship al 60.000 keer uitgedeeld of gedownload.

Dit jaar vindt de derde editie van Crystal Ship plaats. Het streetartfestival is inmiddels het ganse jaar door een succes. "Vanaf dat het mooi weer wordt, zie je mensen met een plannetje de stad in trekken om de werken te ontdekken. Ik zie het regelmatig aan mijn eigen huis", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte, die tijdens de eerste editie ook zijn gevel opgaf, waar een vissersschip en het wapenschild van de stad op prijken.





Nieuwe locaties

Ondertussen is The Crystal Ship al stevig verankerd in de badstad en maken de 42 werken deel uit van de stad.





De week voor de paasvakantie mag de stad opnieuw 15 artiesten in de armen sluiten. Dit jaar komen onder meer A Squid Called Sebastian (BE), Ben Slow (UK), Colectivo Licuado (URY), Etam Cru (PL), Icy & Sot (IR), Jaune (BE), Joachim (BE), Matthew Dawn (BE), Milu Correch (AR), Oak Oak (FR), Telmo & Miel (NL) en Zoer x Velvet (FR). Zij zullen het totale aantal grote werken op 57 brengen. Ook jong talent krijgt opnieuw een kans. Vijftien jongeren tussen 14 en 20 jaar zullen vier workshops mogen volgen en de winnaar krijgt een plaats op het festival. Nieuwe locaties zijn onder meer de parkeertoren in de Langestraat, biowinkel Mordan, sporthal De Spui en de gevel van hoeden Jacqueloot. "Deze locaties worden samen met de kunstenaars overlopen en gelinkt aan elkaar. Daar laten we vooral de kunstenaars zoeken naar een unieke combinatie van de locatie, het verhaal en hun werk", vertelt curator Bjørn Van Poucke.





Net als bij de vorige edities kunnen Oostendenaars hun eigen muur indienen voor dit festival via www.visitoostende.be/mijnmuur. "We zijn vooral op zoek naar kleine muren of garagepoorten voor interventies in het straatbeeld." Het Europacentrum zit er deze editie niet tussen. "We zijn hier wel nog altijd mee bezig. Het gebouw kan wat kleur gebruiken, maar het is niet gemakkelijk omdat er heel wat eigenaars zijn."





Campagnebeeld

Voor deze editie werd een uniek campagnebeeld ontwikkeld. "We werken hiervoor samen met Bruggeling Sammy Slabbinck. Hij is zelf naar ons gekomen met de vraag of hij iets kon doen voor het festival. In augustus 2016 ontwierp hij ook al de cover van 'You Want It Darker' voor Leonard Cohen. Deze artiest biedt zeker ook een meerwaarde voor ons festival", zegt Van Poucke. Er komen ook speciale The Crystal Ship-zakjes die als een collectors items zullen verkocht worden in een tiental Oostendse winkels. Daarnaast zullen er exclusieve bierkaartjes gemaakt worden met foto's van kunstwerken uit Oostende. Deze zal je terugvinden in verschillende Oostendse cafés en bistro's. "Op deze manier komen bezoekers in contact met dit unieke festival en wordt een brug geslagen naar de lokale ondernemers", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.





Opening

De werken zullen op 7 april klaar zijn. "De kunstenaars komen de week voor de paasvakantie aan in Oostende en gaan twee weken aan de slag. Op 7 april is de opening. De locatie is verplaatst naar het Monacoplein om de connectie te maken met Toerisme Oostende, waar sowieso al veel vragen gesteld worden over The Crystal Ship", vertelt de curator nog. Volgend jaar wordt er sowieso al een rustpauze ingelast.