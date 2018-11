Crowdfundingsactie voor broers die schip verloren SCHOONMOEDER KAPITEIN EN HAAR VRIENDINNEN SPRINGEN IN DE BRES BART BOTERMAN

24 november 2018

02u26 0 Oostende Negen vrouwen zijn samen een inzamelactie gestart voor de tweelingbroers Claude en Guy Hollebeke uit Oostende, de eigenaars van het vissersschip O.13 Morgenster dat op 7 november kapseisde voor de Engelse kust.

Brothers at Sea, zo heet de inzamelactie voor 33-jarige tweelingbroers Claude en Guy Hollebeke. De broers van Rederij Hollebeke kochten zeven jaar geleden het vissersschip de O.13 Morgenster voor 750.000 euro. Een zware investering, maar dat zouden ze op termijn wel terugverdienen door keihard te werken en vis aan land te brengen. "Ware het niet dat ze vanaf het begin veel miserie hebben gekend. Tal van technische problemen staken de kop op, zoals twee keer een kapotte motor. Daarom moesten ze nog veel extra investeren om het hoofd boven water te houden. De problemen leken sinds enkele maanden eindelijk voorbij", vertelt Linda Verlinde, de schoonmoeder van Claude.





Maar op 7 november kapseisde de O.13 Morgenster voor de Engelse kust. De bemanning Claude en Guy Hollebeke, Kevin Zaman en James Devey waren netten aan het herstellen toen enorme golven op het dek sloegen. Het schip helde over naar een kant en raakte niet meer in evenwicht door het gewicht van het water, zo'n dertig extra ton. Na twintig seconden was het schip omgedraaid.





Claude en Kevin belandden in het water en konden een boei grijpen. Guy en James slaagden erin op de romp te kruipen. Dankzij een koopvaardijschip en de Britse reddingsdiensten werden de vier ternauwernood gered.





Euforisch

"Initieel waren ze opgelucht en zelfs euforisch omdat ze niemand hadden moeten achterlaten op zee. Maar bij eigenaars Guy en Claude nam die euforie nam snel af. Hun schip waar ze zo lang en hard voor werkten, was hopeloos verloren. En nu blijft financiële kater over. Ze zijn alles kwijt", aldus Linda Verlinde. Ze is de schoonmoeder van Claude en stak samen met acht vriendinnen van de tweelingbroers - Dorine, Mieke, Cecile, Nadja, Nathalie, Ann-Sofie, Stefanie en Tatiana - de koppen bij elkaar. Wie wil, kan een donatie storten op het rekeningnummer BE46 3631 8207 8336 ten voordele van de broers.





Kosten dekken

"Want het zal nog lang duren vooraleer de verzekeringskwestie voorbij is en het is niet zeker of het uitgekeerde bedrag alle kosten zal dekken, want de lening voor het schip loopt ook nog steeds", aldus Linda. De vrouwen komen binnenkort samen om andere benefietacties en collectes op poten te zetten. Kapitein Claude Hollebeke is naar eigen zeggen opgezet met de actie. "Zelf hadden we zo'n actie niet op poten gezet want dat ligt niet in onze aard, maar het doet ons wel enorm deugd dat ze voor ons in de bres springen", reageert Claude. Hij zit net zoals Guy nog steeds thuis.





"Maar thuis is er veel tijd om te beseffen dat we ons levenswerk kwijt zijn. Het is de bedoeling om snel opnieuw te gaan varen bij een andere rederij.", reageert Claude nog kort. Meer info over de inzamelactie op de pagina 'Brothers at Sea' op Facebook.