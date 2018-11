Crowdfunding voor aangepaste rolstoelen 16 november 2018

Dukes on Wheels is een rolstoelbasketploeg, sinds 2018 geassocieerd met Filou Oostende. Voor de aankoop van rolstoelen voor nieuwe leden zoeken ze samen met G-sport Vlaanderen financiële steun. Daarom start G-sport Vlaanderen met een tweede editie van 'Supporters voor G-sporters'. Over heel Vlaanderen mogen zeventien geselecteerde projecten op zoek naar supporters en middelen via een innovatieve crowdfundingscampagne. Via www.supportersvoorgsporters.be kan je giften doen en supporter worden. BCO Dukes on Wheels wil rolstoelbasket promoten als ploegsport in West-Vlaanderen. (LBB)