Crombez kiest voor jong talent BIEKE MOERMAN (29) KRIJGT DERDE PLAATS OP FEDERALE LIJST LEEN BELPAEME

29 november 2018

02u26 0 Oostende Dat sp.a volop wil kiezen voor vernieuwing, moet de top vier in West-Vlaanderen voor de Vlaamse en federale verkiezingen duidelijk maken. Uit onze regio krijgt Bieke Moerman (29) uit Diksmuide de derde plaats voor de kamer. John Crombez trekt de lijst. Steve Vandenberghe uit Bredene staat op de tweede plaats voor Vlaanderen.

De socialisten voeren enkele belangrijke wijzigingen door in aanloop naar de verkiezingen in mei. Enkele sp.a'ers met een lange staat van dienst verdwijnen uit de top, zoals Johan Vande Lanotte en Ann Vanheste. Op de federale lijst neemt John Crombez de plaats in van zijn politieke vader uit Oostende. De partijvoorzitter krijgt gezelschap van Melissa Depraetere (26) uit Harelbeke op twee, Bieke Moerman (29) uit Diksmuide op drie en Mathijs Goderis (30) uit Brugge op vier.





Straks schepen af

Bieke Moerman (29) uit Diksmuide, communicatiemedewerker bij sp.a en schepen in Diksmuide, stond in 2012 voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd als jong veulen meteen verkozen. Bieke studeerde criminologische wetenschappen en klinische psychologie. Die studies combineerde ze twee jaar lang met een functie als gemeenteraadslid. Daarna ging ze aan de slag als parlementair medewerker in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en werd ze schepen in Diksmuide. Ze nam de schepenzetel over van Erik De Keyser als schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Vergunningen en Huisvesting. Binnenkort komt er wel een eind aan haar schepenambt, want sp.a verhuist in januari naar de oppositie. Ze zal wel zetelen als provincieraadslid. Ze was met 4.385 stemmen de eerste opvolger voor sp.a en volgt John Crombez op.





Harde werker

Op de Vlaamse lijst staat Annick Lambrecht uit Brugge op nummer één, gevolgd door de Bredense burgemeester Steve Vandenberghe. Hier moet onder meer Renaat Landuyt wijken. Steve Vandenberghe stond in 2014 als eerste opvolger op de sp.a-lijst en kwam in 2014 voor het eerst in het parlement toen John Crombez staatssecretaris werd. In 2015 mocht hij dan opnieuw terugkeren toen Crombez voorzitter werd van de socialistische partij. Hij viel de voorbije jaren op door zijn harde werk op vlak van de strijd tegen plastic afval in zee. Als voormalig directeur van basisschool De Zandlopertjes komt hij ook regelmatig tussen over onderwijs in Vlaanderen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde hij een heel goede score met 3.644 voorkeurstemmen. Hij hield als enige socialist in de regio stand en kon met zijn partij zelfs 50,2 procent van de stemmen halen.