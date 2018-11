Crash tegen brievenbus 19 november 2018

In de Isenbaertstraat in Snellegem is zaterdagavond rond 22 uur de 64-jarige P.M. uit Oostende gecrasht met zijn wagen, ter hoogte van de vluchtheuvel aan de Meerbeekstraat. Hij reed in een voortuin en ramde een brievenbus. P.M. is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij blies positief en had geen rijbewijs bij. Zijn wagen is getakeld en was niet meer rijvaardig. (BBO)