Cowboy Henk siert gigantisch biervat 05 februari 2018

02u41 0 Oostende Speciaal voor de Oostendse stadsbrouwerij 't Koelschip in de Van Iseghemlaan heeft Herr Seele nog eens zijn beste penselen bovengehaald. Op een gigantisch biervat van vier meter hoog en met een capaciteit van meer dan 2.000 liter tekende de kunstenaar een knap beeld van Cowboy Henk.

De bekende blonde kuif van de stripfiguur staat symbool voor heerlijk gerstenat. Niet verwonderlijk, want bierbrouwers Ive Mostrey en Sandy Major lanceerden met Herr Seele en Kamagurka drie unieke Cowboy Henk-bieren. "Een van de drie bieren zullen we zelfs in blik op de markt brengen, als six pack. Nooit eerder werd 'craft beer' van microbrouwerijen in blik gepresenteerd", vertelt Herr Seele. Een primeur die Herr Seele wel kan smaken. "Ik ben een bijzonder grote bierliefhebber en ik heb thuis zelfs een bierkelder voor mijn verzameling. Ik ben dan ook vaste klant in brouwerij 't Koelschip en bewonder de ambacht van Ive en Sandy. Hun stadsbrouwerij verdient heel veel respect. Vroeger telde elke stad trouwens een eigen brouwerij. Bier is dan ook een fantastisch product."





Van 12 tot 18 februari stelt 't Koelschip de vernieuwde brouwerij voor tijdens een open deurweek. (TVA)