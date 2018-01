Cowboy Henk heeft nu drie unieke bieren 20 januari 2018

02u34 0 Oostende Stadsbrouwerij 't Koelschip brengt drie Cowboy Henk-bieren op de markt. Ze werden gebrouwen in overleg met tekenaar Herr Seele, die samen met Kamagurka de geestelijke vader van Cowboy Henk is. Er werd een half jaar aan de bieren gewerkt.

"Het eerste bier, 'Test Test 1, 2', is hoppig en licht bitter, en werd gemaakt met bioho. Het tweede bier 'Grensoverschrijdend lekker' bevat fenegriek en gember, en past perfect bij bijvoorbeeld de Indische keuken. Bier met het kruid fenegriek is overigens vrij uniek", vertellen brouwers Ive Mostrey en Sandy Major. "Het derde bier, 'Dorst naar dorst', bevat een infusie van groene thee en citruskruiden." De invloeden van Herr Seele zijn overduidelijk, want hij is grote fan van biologische producten en de vegetarische en macrobiotische keuken. Het eerste bier is 7,5 graden sterk, de twee andere 4,5. Een fles kost 15 euro. Herr Seele ontwierp de etiketten, waardoor het bier voor veel fans een collector's item is. Er zijn maar tachtig stuks per bier. Gebaseerd op de reacties zullen de brouwers en Herr Seele één bier op grotere schaal uitbrengen. (TVA)