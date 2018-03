Consultant vervalst erkenning dokter: 3 maanden cel 09 maart 2018

Een 40-jarige consultant uit Oostende heeft 3 maanden cel met uitstel gekregen voor valsheid in geschrifte. Hij plakte een handtekening en stempel van minister Jo Vandeurzen op een document om een Syrische arts te laten erkennen. De dokter in kwestie volgde jaren geleden in Gent een opleiding tot dermatoloog. Hij wilde in Ierland aan de slag gaan, maar daar bleek dat zijn opleiding niet erkend was. Uiteindelijk zocht de arts hulp bij de Oostendenaar. "Liefst twee jaar lang probeerde hij de erkenning rond te krijgen, maar geen enkele overheidsdienst leek bevoegd te zijn. Uiteindelijk nam hij zelf het heft in handen door een document van de Vlaamse overheid in elkaar te boksen." De consultant vroeg de gunst van de opschorting van straf, maar daar ging de rechter niet op in. Naast de milde celstraf legde hij hem een boete van 1.500 euro op. (SDVO)