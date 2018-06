Conscienceschool wint eerste Junior Da Vinci-prijs 29 juni 2018

De Hendrik Conscienceschool heeft de Junior Da Vinci-prijs in de wacht gesleept. Het project van het stadsbestuur wil tweejaarlijks kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar stimuleren om creatief en inventief aan de slag te gaan in groep. "Junior Da Vinci is een nieuw en fris concept. Het draait hier niet meer om het individu, maar om de samenwerking", zegt onderwijsschepen Tom Germonpré (sp.a). " Voor de eerste organisatie van het project werd gekozen voor het thema 'mobiliteit'. De leerlingen schilderden, tekenden en knutselden hun visie over 'geluidloos verkeer in de binnenstad'. Ook OLVO Gerststraat, Vermeylenschool, MPI de Vloedlijn en De Vlieger deel. De winnende school kreeg 750 euro, de kinderen wonnen enkele doe-boeken van Ketnet.





(TVA)