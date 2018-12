Concerten en Afrikaanse markt voor Tougoupeul Leen Belpaeme

23 december 2018

Op het Paulusplein werd zaterdag geld ingezameld voor de vzw Tougoupeul tijdens een gezellige Afrikaanse markt met optredens en workshops van Mu-zee-um. Ook Bouba kwam langs met zijn caravan. Daarin kon je een foto nemen met de drie presentatoren van Music for life van Studio Brussel. Dirk Vanhoecke mocht live op de radio uitleggen waarvoor nu precies geld wordt ingezameld. vzw Tougoupeul zette al enkele projecten op poten in Noord-Senegal, steeds samen met lokale mensen. “Zo bouwden we een schooltje, een veldhospitaal, een scoutslokaal, en momenteel een uitbreiding van de school. Telkens wordt ook de overheid betrokken, zij betalen de lonen van het personeel op school en in het veldhospitaal. Een nieuw project, opnieuw samen met de Senegalese overheid, omvat het herschrijven van het beheersplan van het Nationaal Park “Langue de Barbarie” en het uitwerken van de educatieve werking ervan. Daarnaast worden de lokale natuurwachters getraind in het beschermen van zeeschildpadden, het monitoren van vogels en het beheer van het park in het algemeen, en dit met de hulp van Spaanse en Vlaamse biologen.”