Colsol moet voor vijfde keer verkassen STAD HEEFT NOG GEEN NIEUWE LOCATIE VOOR ARMOEDEORGANISATIE LEEN BELPAEME

15 november 2018

02u24 0 Oostende Colsol, een organisatie die voedselpakketten uitdeelt aan armen, moet voor de vijfde keer op zoek naar een nieuwe locatie nu Hangaar I wordt heringericht met een brasserie, brouwerij en raamprostitutie. Na de renovatie zou Colsol mogen terugkeren, maar in tussentijd hebben ze nog geen alternatief.

De politieke partijen die hebben beloofd om de armoede in Oostende aan te pakken, krijgen binnenkort al de kans om die belofte waar te maken. Colsol is een organisatie die sinds eind jaren 90 maandelijks voedselpakketten uitdeelt aan zo'n 3.000 mensen. Sinds 2011 doen ze dat vanuit Hangaar I. Ideaal is de loods op de bouwvallige site niet, maar ze hadden de afgelopen jaren tenminste genoeg plaats om de het voedsel te stockeren. Nu is er voor Colsol minder goed nieuws: binnenkort wordt de bouwvergunning ingediend voor het project Hangar d' Amour. Als alles goedgekeurd is, gaan de werken op hun thuisbasis van start. "Maar dat zal zeker nog zes maanden duren", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "In tussentijd is er tijd genoeg om een alternatieve locatie te zoeken. We zullen een lijstje klaarleggen met mogelijkheden voor het volgende stadsbestuur." Na de werken zou Colsol dan mogen terugkeren.





Bij Colsol zijn ze ondertussen al aan hun vijfde locatie toe, nadat hun vorige ruimtes in onder meer de Hendrik Baelskaai en bij de Marinekazerne werden afgebroken. "We hopen altijd dat het de laatste keer is dat we moeten verhuizen", vertelt bezielster Dominique Degraeve. "Als er geen oplossing is vooraleer we weg moeten, stuur ik de mensen die naar ons komen gewoon naar het stadhuis. Onze bezoekers komen hier immers niet om te profiteren. De mensen die hier staan aan te schuiven hebben honger. Ze krijgen hier basisproducten en goederen die bijna over datum zijn."





Wat met de meubelen?

Colsol krijgt dus normaal gezien wel een nieuwe ruimte als de werken in Hangaar 1 afgerond zijn. "We zijn daar dankbaar voor, maar er zullen toch ook enkele beperkingen zijn. Zo zullen we een algemene ontspanningsruimte moeten delen en het eten telkens uit een stockageruimte moeten halen. Dat betekent extra werk. Daarnaast zal er ook geen plaats zijn voor onze meubelen. Er bestaan wel kringwinkels, maar die zijn voor sommige mensen nog altijd te duur. We zullen daarvoor een oplossing moeten vinden."





Per maand komen er 3.000 mensen bij Colsol aankloppen, minder dan de vorige jaren.





"Maar dat komt omdat ze maar een beperkte periode mogen komen en omdat we hen aanmoedigen om alles op orde te krijgen. We zien trouwens heel wat meer oudere mensen die niet meer rondkomen met hun pensioen en bij ons om eten moeten komen ."