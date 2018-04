Coco is ster op zeedijk van Oostende POPULAIRE HOND LOKT TOERISTEN NAAR KLEDINGWINKEL LEEN BELPAEME & BIRGER VANDAEL

14 april 2018

02u47 0 Oostende Jae Zann heeft een bijzondere assistent in zijn kledingzaak op de dijk van Oostende. Hond Coco begroet voorbijgangers met een boodschap via een bordje rond zijn nek. Hij is zo populair dat hij zelf ook geld verdient. Vorig jaar spaarde hij 555 euro bijeen, dat wordt geschonken aan het goede doel.

Wie langs het Kursaal naar de Zeedijk wandelt heeft veel kans om Coco te ontmoeten aan kledingwinkel Jae Zann. De hond kijkt rustig naar voorbijgangers en wie stilstaat wordt begroet met een kwispelende staart en een pootje. Coco is dan ook een lokale bekendheid aan het worden. Elke dag krijgt hij van baasje Jae Zann een bordje om met een positieve boodschap. "Ik heb Coco een jaar geleden geadopteerd via Shin. Hij komt uit Spanje en werd daar gered uit een dodingsstation. De honden die er terechtkomen worden binnen de tien dagen afgemaakt als niemand ze opeist. De organisatie mocht op een bepaalde dag nog één hond gratis kiezen en dat werd Coco", vertelt Jae Zann.





Al van de tweede dag merkte zijn baasje op dat hij een merkwaardige hond heeft geadopteerd. "Hij volgde onmiddellijk alle bevelen en was zeer populair in de winkel", blikt Jae Zann terug.





Vrolijke boodschappen

Dagelijks worden foto's genomen. "Ik ben daarom bordjes rond zijn nek beginnen hangen om voor extra vrolijkheid te zorgen. Soms geef ik een boodschap mee aan voorbijgangers. De toeristen laten heel wat afval achter en ik vraag hen dan ook om het proper te houden. Zijn charisma helpt om de boodschap bij heel wat mensen te laten overkomen", is de uitbater overtuigd. Hij kon nooit vermoeden dat deze hond uit het asiel zo'n goede vriend zou worden. "Hij heeft een speciale gave om andere agressieve honden kalm te krijgen, maar hij voelt ook mensen aan. Zo kwam hier eens een groep mensen langs in een rolstoel en hij ging bij iedereen apart langs om goeiedag te zeggen. Je zag die mensen opfleuren. Hij houdt ook kinderen bezig die mee zijn met hun ouders. Veel kinderen die aanvankelijk bang waren van honden, gaan hier buiten en vragen een hond aan hun ouders", lacht Jae.





Gestolen

De hond is zo populair dat hij zelfs al eens gestolen werd. "Een dame had hem meegenomen in de supermarkt. De politie heeft hem gezocht en door een gelukkig toeval dat iemand de dame in kwestie had herkend, werd hij snel teruggevonden. Ik was er echt kapot van, ik let daarom nu ook meer op als hij buiten zit. Ik ben echt bang dat hij zal verdwijnen." Coco bracht na een jaar al veel geld in het laatje. "Coco brengt veel mensen naar binnen, maar er zijn zelfs mensen die speciaal komen omdat ze gehoord hebben dat hier een grappig hondje is. Als die mensen ook iets kopen, krijgt Coco een fooi. Vorig jaar was dat 555 euro in totaal. De helft van dat bedrag gaat naar Shin, het andere deel sparen we voor als we iemand willen helpen."