Coalitiepartners in de clinch SP.A EN OPEN VLD NEMEN POSITIES IN ROND HAVENDECREET LEEN BELPAEME

26 mei 2018

02u25 2 Oostende Open Vld en sp.a zijn allebei voorstander van het nieuwe havendecreet. Maar een bitse discussie steekt toch de kop op. Volgens Bart Tommelein (Open Vld) komt er nu eindelijk een einde aan de politieke inmenging in de haven. Volgens Johan Vande Lanotte (sp.a) moet de stad altijd een 'vinger in de pap' houden.

CD&V, Open Vld en N-VA communiceerden donderdagavond gezamenlijk over het nieuwe decreet van de Vlaamse regering, een decreet dat het mogelijk maakt om de haven om te vormen tot een nv van publiek recht. Niet zo verwonderlijk, aangezien het decreet op Vlaams niveau werd goedgekeurd en die partijen in Vlaanderen samen de meerderheid vormen. Volgens Björn Anseeuw van N-VA, in Oostende in de oppositie, zal het decreet ervoor zorgen dat de politieke inmenging in de haven vermindert: een goede zaak. Johan Verstreken (CD&V) en Bart Tommelein (Open Vld), die in Oostende deel uitmaken van het stadsbestuur, sluiten zich daar volmondig bij aan. Maar sp.a ziet het toch een beetje anders.





De Oostendse sp.a-afdeling, met havenvoorzitter Johan Vande Lanotte op kop, is ook voorstander van het decreet. Maar volgens Vande Lanotte wordt er te veel poeha gemaakt rond politieke inmenging en zijn er nu ook al externen betrokken bij het havenbestuur. De burgemeester is bovendien niet te spreken over de manier waarop het decreet in Vlaanderen tot stand kwam. "In alle andere steden werd het voorstel in consensus voorgelegd. Hier kan dat niet. Sp.a en Groen mochten niet mee doen. Wat ik hoor, is vooral veel verkiezingstaal." Vande Lanotte vindt dat de stad een stem moet hebben in de haven. "Kijk maar naar de visserij. Als stadsbestuur vinden we dat die sector blijft recht hebben op een plaats, al ligt dat economisch gezien soms moeilijk. Dus moet de stad als belangrijkste aandeelhouder een vinger in de pap houden."





Links en rechts

Coalitiepartner en kandidaat-burgemeester Bart Tommelein: "Dit is echt spijkers op laag water zoeken. Vande Lanotte blaast warm en koud. Als hij iets had willen veranderen, had hij dat de voorbije 30 jaar al kunnen doen. Hij heeft er moeite mee dat de beslissingen over Oostende nu in Brussel zonder hem genomen worden. Dit is echt een beter systeem om de politieke inmenging een halt toe te roepen. Ik vind zijn reactie een beetje zuur." Ook wat betreft de 'vinger in de pap' staat Tommelein lijnrecht tegenover zijn coalitiepartner. "Dat is het verschil tussen socialisten en liberalen. Een bestuur met meer ondernemers zal trouwens ook rekening houden met de standpunten van de stad."





Weg uit het rood

De discussie rond de haven toont dat de kaarten na de gemeenteraadsverkiezingen wel eens helemaal anders zouden kunnen liggen. De regeringspartners kunnen het immers ook in Oostende goed met elkaar vinden. Als Open Vld de puzzel kan maken, kan Tommelein deze keer effectief voor 'de weg uit het rood' kiezen, de slogan waarmee hij zes jaar geleden naar de kiezer trok.