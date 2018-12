CM zoekt vrijwilligers voor oppasdienst Redactie

02 december 2018

20u47 0

CM-Oppas aan huis is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers komen aan huis om de zorg van een zorgbehoevend persoon even over te nemen. De vrijwilliger biedt gezelschap en toezicht. Dankzij de dienst is het mogelijk dat chronisch zieke mensen, personen met een beperking en zorgbehoevende ouderen in de vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. De oppasdienst wil zoveel mogelijk zorgbehoevenden en hun mantelzorgers helpen én daarvoor zijn vrijwilligers een onmisbare schakel. Als vrijwilliger kies je zelf waar, wanneer en hoe vaak je wilt oppassen. De vrijwilliger is verzekerd, krijgt vorming en begeleiding en ontvangt een forfaitaire onkostenvergoeding per oppasuur. Natuurlijk worden nieuwe vrijwilligers niet zomaar op pad gestuurd. Om hen de nodige ondersteuning te geven, organiseert CM-Oppas aan huis een basisvorming op woensdag 12 december 2018 in Oostende. Wil je graag deelnemen, bel gerust naar 059 55 40 51 of mail naar oppasaanhuis.oostende@cm.be.

