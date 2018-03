CM zet trouw en nieuw personeel in de bloemetjes 03 maart 2018

02u35 0

CM Oostende telt zo'n 200 medewerkers in de regio Oostende-Veurne-Diksmuide. Onlangs werden de personeelsleden met 25 jaar dienst in de kijker gezet. Ook nieuwe personeelsleden werden voorgesteld. Dit jaar wil CM zich focussen op de omslag van ziekenfonds naar gezondheidsfonds. Er gaat meer aandacht naar psychische en fysische gezondheid. Eind dit jaren openen nieuwe kantoren in Veurne en Kortemark.





(TVA)