Claude François krijgt eerbetoon in Kursaal: “Clo-Clo was een genie, zijn muziek is tijdloos” Timmy Van Assche

11 maart 2019

15u34 4 Oostende Alain Dés komt naar het Kursaal van Oostende om er een ijzersterk hommage te brengen aan de betreurde Franse superster Claude François. Dés geldt als een van de beste imitators ter wereld.

Precies 41 jaar na het tragische overlijden van Claude François wordt een nieuw hommage aangekondigd. Op zaterdag 27 april komt met Alain Dés naar het Kursaal om François nieuw leven in te blazen. En hoe. Twee jaar terug was Dés al te gast in het Kursaal, dat toen ook storm liep voor de tribute. Een vervolg kon niet uitblijven. “Tot op vandaag is Claude François een fenomeen, hij blijft ontzettend populair. In Frankrijk is hij deel van het cultureel erfgoed, maar overal ter wereld gaan oud én jong nog altijd uit de bol op zijn hits”, vertelt Alain Dés. “Clo-Clo was toen al voor op zijn tijd. Hij was een genie. De muziek, de arrangementen: alles wat hij destijds maakte, was toen al tijdloos.”

Volledig live

De hommage op 27 april is compleet met een dansers en liveband met onder meer strijkers. Het is een belangrijk onderdeel van de show. “Die grote bezetting weerspiegelt ook perfect de manier waarop de nummers door Claude François zelf zijn gemaakt. Zijn geest leeft voort in de nummers en het spektakel op het podium", vervolgt Dés, zelf muzikant van opleiding. “De danspasjes, kostuums en natuurlijk de danseressen van Les Clodettes komen allemaal aan bod.” Op 9 juli 1966 was Claude François zelf te gast in het Kursaal van Oostende. “Ik heb de show toen niet gezien. Maar ik liep toen als kind met mijn ouders op de zeedijk toen ik de superster zag aankomen met de wagen. Ik was zeer onder de indruk”, herinnert Dés zich. “Daarom, het beroert me om hier in het Kursaal te mogen optreden.” De zanger, intussen 62 jaar, zet een prima performance neer als Claude François, die zelf op 39 jarige leeftijd om het leven kwam.

Alain Dés brengt de grote hits - denk maar aan ‘Alexandrie, Alexandra’, ‘Comme d’habitude’, ‘Le téléphone pleure’, ‘Chanson populaire’, ‘Cette année-là’ , ‘Le mal aimé’, ‘Toi et moi contre le monde entier’ en ‘Je Vais à Rio’. “Ik wil mensen ook laten kennismaken met minder bekende nummers, zoals ‘Elles sont jolies en Angleterre’ of ‘Le spectacle est terminé’. Ook dat zijn absolute pareltjes. Claude heeft maar liefst 600 nummers op plaat opgenomen, dus er is meer dan alleen maar de hits.” De show duurt twee keer één uur, in totaal komen zo’n 25 nummers aan bod. Ticketprijzen starten aan 20,25 euro. Alle info: www.claudefrancois.be.