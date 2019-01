Cinema Storck ontvangt Matteo Simoni en Ruth Beeckmans met Trio Leen Belpaeme

17 januari 2019

Cinema Storck, het arthouse project van Filmfestival Oostende is al hun tweede werkjaar bezig. Dit jaar staan heel wat topfilms op het programma, met onder meer Shoplifters van Hirokazu Kore-Eda, winnaar van de Gouden Palm op het voorbije Filmfestival van Cannes en “If Beale Street Could Talk” van Barry Jenkins, winnaar van de Golden Globe voor Beste Actrive in Bijrol. Cinema Storck zet sterk in op evenementiële vertoningen en probeert ook geregeld cast en crew van Vlaamse films naar Oostende te halen. Zo is er op vrijdag 18 januari om 20 uur een speciale vertoning van “Styx”, van Wolfgang Fischer. Deze film over een solozeiltocht is tevens ook een krachtig commentaar op de westerse onverschilligheid tegenover de vluchtelingencrisis. Na de film geven we graag het woord aan Hubert Rubbens, organisator van Oostende voor Anker, voor een kort debat over de rechten en plichten van zeilers op zee en de vluchtelingenproblematiek.

Cinema Storck heeft op 15 februari om 20 uur ook de eer om Matteo Simoni en Ruth Beeckmans te ontvangen voor een speciale vertoning van hun film Trio, een unieke langspeelfilm van en met Master van FFO18 Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke. De film werd zowel door hen geregisseerd, geproduceerd als geacteerd. ‘Trio’ volgt het verhaal van Wim, boekhouder, neuroot en eenzaat die al een tijdje met een depressie worstelt. Zijn halfbroer en tegenpool Gert probeert hem op te beuren met een niet zo alledaags cadeau. Lise een grofgebekte escorte maakt in Wim lang verloren gevoelens los. De depressie lijkt ver weg. Ze praten, lachen, dansen... maar ze zijn niet alleen. Gert is eveneens betoverd door de eigenwijze, intrigerende Lise. De paringsdans begint. Een onwaarschijnlijk trio ontstaat. Voor het eerst heerst er rivaliteit tussen de broers. Een uur lang is Lise van hen. Daarna is alles anders. Meer info en tickets vind je op www.cinemastorck.be.