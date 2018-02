Cinema Rialto gaat tegen de vlakte 13 februari 2018

02u39 0 Oostende Het leegmaken van het volledige cinemacomplex Rialto was al eind januari gestart, maar nu vliegt de sloophamer er echt in. Er komen onder meer tachtig assistentiewoningen in de plaats.

Eerst gingen de voormalige horecazaken Le Paris en De Regisseur op de hoek van de Langestraat en Hertstraat tegen de vlakte, daarna wordt in de richting van de Christinastraat gewerkt. De afbraak is in handen van Verhelst Aannemingen. Op de site van 2.100 vierkante meter komen tachtig erkende assistentiewoningen van 52 tot 125 vierkante meter. Daarnaast zal het complex een fietsenstalling en privébergingen hebben, een brasserie met binnentuin omvatten, net als een fitness- en wellnessruimte met infraroodmuur en sauna.





Er is ook een aparte locatie voor bewegingstherapie, kapper, schoonheidsspecialiste en kinesisten. "Enkele gevels blijven bewaard, zoals die van de vroegere cinema en die van de voormalige juwelierszaak Hulpiau. We proberen zoveel mogelijk hinder voor passanten en omwonenden te vermijden. De volledige afbraak moet tegen eind mei voorbij zijn", zegt Wilfried Martens van projectontwikkelaar en beheerder Senior Homes. "Daarna treffen we de voorbereidingen om na de zomer te kunnen bouwen met aannemer Jan De Nul Group. Tegen de kerstperiode zou de ruwbouw grotendeels klaar moeten zijn. De oplevering van het hele gebouw is voor binnen 2,5 jaar."





Meer dan 40 procent van de assistentiewoningen is al verkocht. (TVA)