Cijfers over Oostende voortaan makkelijk toegankelijk 10 april 2018

De stad Oostende lanceert Oostende_in_cijfers. Een online platform dat alle stadsdiensten en de burger een vlottere toegang moet bieden tot statistische gegevens over Oostende. Er zijn cijfers terug te vinden over onder meer bevolking, de evolutie van de bevolking, de nationaliteiten, de zorg en opvang, het inkomen, de mobiliteit, economie, milieu, vrije tijd, toerisme en wonen. Ook de gegevens van de Stadsmonitor zijn aan dit platform toegevoegd. "Oostende_in_cijfers is een belangrijk onderdeel van ons Open data-verhaal. Via het dashboard kan je per thema kerncijfers raadplegen. Via het dataportaal kun je dieper op deze cijfers ingaan. Je kiest zelf waarover je meer informatie wenst en je kan nadien de gegevens vergelijken op stadsniveau of wijkniveau. Ook grafieken maken en informatiegegevens exporteren, behoort tot de mogelijkheden", vertelt schepen van digitalisering Kurt Claeys. Het online-platform "Oostende_in_cijfers" is te raadplegen via de website van de stad Oostende: www.oostende.be/opendata. Stad_in_cijfers is een instrument dat door de 13 Vlaamse centrumsteden zal gebruikt worden, in lijn met de nieuwe richtlijnen en het decreet Vlaamse Statistische Autoriteit. (LBB)