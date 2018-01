Chemisch lek bij Proviron 02u38 0

Bij chemiebedrijf Proviron in de Stationsstraat in Oostende ontstond zaterdagmiddag een chemisch lek. Er was een gat ontstaan in een tank met de giftige stof natriumhydroxide in de afdeling Seveso. De brandweer van Gistel werd opgeroepen, maar uiteindelijk had de bedrijfsbrandweer van Proviron het lek snel onder controle. Er was geen ontploffingsgevaar meer en de pompiers mochten snel beschikken. Evacuaties bleken niet nodig. De tank werd uiteindelijk geledigd met het oog op een herstelling.





(BBO)