Chefs serveren lekkerste visgerechten A l'Ostendaise 12 juni 2018

02u45 0 Oostende Oostende luidt het toeristische zomerseizoen in met de zesde editie van A l'Ostendaise: Kom Proeven. Tijdens het weekend van 23 en 24 juni kan je visgerechten proeven van 20 Oostendse restaurants.

"We zijn destijds gestart vanuit de troeven van onze stad: de verse vis en de goede chefs die er veel mee kunnen doen", vertelt Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende.





"Door het succes zetten we het evenement nog altijd verder. Vorig jaar waren er 15.000 bezoekers die 23.000 gerechten hebben gekocht. Toen hebben we al ingezet op een mooie aankleding en dit jaar slaan we dezelfde weg in, met ook demonstraties. Donald Deschagt gaat aan de slag met zeewier, terwijl Dagny Ros Asmundsdottir toont hoe je visballetjes maakt. Michiel Rabaey legt dan weer uit wat je kan doen met bijvangst. Zondag keert Donald Deschagt terug en kan je zien hoe David Van Steenkiste aan de slag gaat met eetbare bloemen en kruiden."





Wie wil proeven van een maritieme ervaring, kan meegaan op een dagtocht met een echte vissersboot. Die vaart uit om 6 uur. Voor de minder vroege vogels zijn er ook maritieme wandelingen langs de 16 opmerkelijkste plekjes van de visserijcultuur. Centraal staan natuurlijk de gerechten, waarvoor je 6 euro betaalt per bord. Info: komproeven.ostendaise.be. (LBB)