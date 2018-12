Chef Michiel Rabaey kookt voor vissers om hen te bedanken voor het afval dat ze uit zee halen Leen Belpaeme

23 december 2018

15u41 0 Oostende De sfeer zat er goed in bij de vissers van de O.231 Den Hoope zondagmiddag. Na een week op zee kregen ze een feestmaaltijd voorgeschoteld van chef-kok Michiel Rabaey van Storm. Ze werden daarmee beloond voor hun inspanningen omafval aan land te brengen. Rabaey had eerder een oproep gelanceerd dat hij de vissers die het meeste afval hadden opgehaald zou belonen. Met deze Kersteditie wil hij de inspanningen die de vissers leveren al eens in de kijker plaatsen.

Voor de vis op het feestmenu moest de chef-kok niet ver zoeken, die kwam rechtstreeks uit de netten van de O.231. “Ik heb gewerkt met de coquilles en kabeljauw die ze gevangen hebben. Als de vis zo vers is, zijn ze het lekkerst zonder al te veel bereiding”, vertelt Michiel Rabaey. Het menu werd aangevuld met kalf en een zandtaartje met een sorbet van mandarijn. In de kleine keuken aan boord stond hij gisteren te koken voor de bemanning en hun gezin. In de kleine ruimte was de sfeer uitgelaten. “Het is dan ook echt een leuk initiatief van Michiel”, vertelt reder-schipper Johan Hennaert. “We werken al enkele jaren mee met Fishing for litter. Het afval dat in onze netten terecht komt houden we bij in grote zakken. Het project is Europees uitgewerkt dus zowel in Oostende, als in Denemarken of Nederland kunnen we het afval ergens deponeren. Vroeger was dat allemaal nog niet geregeld en vloog het afval vaak gewoon weer overboord. We wisten niet wat we ermee moesten doen en in de haven kon je het ook nergens achterlaten.” In een week tijd heeft Den Hoope opnieuw zo’n 400 à 500 kilo afval verzameld. “We hebben echt al vanalles gevonden in onze netten van verfpotten, filters en een stuk van een wasmachine tot bommen of een onderstel van een vrachtwagen. Die kunnen we natuurlijk niet meenemen aan boord. Het geeft wel een goed gevoel om de zee mee schoon te maken. Als de ganse vloot in Europa meedoet kan je al eens het verschil maken. We merken ook zelf dat de visgronden properder zijn geworden en daar halen we ook voordeel uit. Als er troep in je netten zit is het een verloren sleep.” De vissers appreciëren het gebaar van Michiel. “Het is natuurlijk heel gezellig zo voor de start van het verlof. Het is super dat Michiel daar aandacht voor heeft en zo de visserij in een positief daglicht stelt.”

“Geen moeite”

Ook voor de chef-kok van Storm was ook een weekje vrijaf aangebroken. “We offeren onze eerste dag op om hier te zijn, maar dat is eigenlijk geen grote moeite. De vissers riskeren elke keer hun leven om vis te halen voor ons, het is dan ook geen moeite om eens iets terug te doen.” Het probleem van de plastic soep in zee houdt hem wel bezig. “Er is nog veel werk als je ziet wat ze alweer hebben meegebracht. De vissers kunnen iets doen aan het probleem. Als iedereen het afval dat ze opvissen mee aan land brengt dan is het alweer iets meer opgekuist. Om hen te stimuleren hadden we daarom gezegd dat we zouden koken voor de boot die het meest afval meebrengt. Ik merk wel dat het helpt want ik krijg regelmatig foto’s doorgestuurd van afval aan boord. Dit is nog maar de kersteditie om de oproep nog eens in de kijker te plaatsen. We zijn aan het kijken met enkele chefs wat we zullen doen voor de vissers. Ondertussen steunen we de vissers waar wij vanuit het restaurant elke dag naar kijken graag. Ze moeten hier hun plaats behouden aan de Hendrik Baelskaai.”