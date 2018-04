Chauffeur bevrijd van dak vrachtwagen 20 april 2018

Bij Top-Mix aan de Oudenburgsesteenweg in Oostende, onderdeel van Groep Verhelst, is wonsdag rond 16.30 een arbeidsongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur was bezig een lading aan het storten op een grote zandberg. Zijn vrachtwagen kantelde en kwam op de zijkant terecht. De chauffeur werd hevig door elkaar geschud, maar kon op eigen houtje de deur van de cabine openen en op het dak kruipen. De man werd door de brandweer en met behulp van een ladder naar beneden gehaald. Hij kwam ervan af met enkele schaafwonden. (BBO)