Charlotte De Backer wordt fractieleider van Open Vld Oostende Leen Belpaeme

06 december 2018

16u58 0

De liberalen in Oostende schuiven huidig Jong VLD voorzitter Charlotte De Backer naar voren als fractieleider. Ze kreeg de steun van de volledige fractie. “Ik heb ondertussen vier jaar politieke ervaring mogen opdoen op het kabinet van Bart Tommelein en bijna drie jaar als Jong VLD voorzitter. Ik was aangenaam verrast door mijn aantal stemmen en zie de uitdaging dan ook volledig zitten. Het is voor mij een eer om als jongste lid de fractie te mogen leiden”, laat De Backer weten. Charlotte stelde zich in 2018 voor de eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd rechtstreeks verkozen. “Met Charlotte kiezen we voor een jonge en sterke fractieleider. Ze heeft in het verleden al bewezen dat ze zaken kan veranderen. Ze was een grote voorstander om honden toe te laten op het strand in de zomermaanden en heeft dit ook kunnen realiseren”, zegt Bart Tommelein.