Celstraf voor poetsvrouw die juwelen stal, maar spoorloos is 02 maart 2018

02u54 0 Oostende Een 41-jarige poetsvrouw uit Oostende heeft 30 maanden cel gekregen voor zeven diefstallen bij vier van haar klanten. In een jaar tijd maakte Els V.W. bijna 30.000 euro aan juwelen buit. Dat bedrag moet ze nu terugbetalen, maar de vrouw is tot vandaag spoorloos.

De Oostendse Els V.W. bouwde de voorbije 10 jaar een lang strafblad op met veroordelingen voor diefstallen en drugs. Na enkele gevangenisstraffen te hebben uitgezeten, kreeg ze enkele jaren geleden de kans om aan de slag te gaan als poetsvrouw. Tussen juni 2014 en oktober 2015 pleegde ze liefst zeven diefstallen op vier van haar adressen. Ze maakte op die manier 28.770 euro aan juwelen - vaak erfstukken - buit. V.W. liet de sieraden smelten of verkocht ze meteen door.





Vertrouwen winnen

"Bij mij ging het om ringen die ik had gekregen van mijn overleden echtgenoot of van mijn grootouders op familiefeesten", getuigde A.V. uit Oostende eerder. "Naast het financiële verlies hadden ze stuk voor stuk ook een enorme emotionele waarde." V.W. was heel genereus tegenover haar klanten en won zo hun vertrouwen. "Ik liet mijn hulpbehoevende ouders bij mij op m'n appartement intrekken. Ze zorgde voor mijn moeder die botkanker had, schreef kaartjes voor Kerstmis en gaf bloemen bij verjaardagen. Op die manier werkte ze zich langzaam naar binnen. Toen ik in het buitenland zat, kreeg ik plots telefoon van mijn moeder. Ze vertelde in tranen dat ze juwelen kwijt was. Kort nadien is ze gestorven. Ik ben er zeker van dat de diefstallen daar mee een rol in speelden." Els V.W. kreeg 30 maanden cel opgelegd, maar lijkt van de aardbodem verdwenen. "Ze staat nog steeds geseind", stelt de procureur. De rechtbank verplichtte de voormalige poetsvrouw om de gestolen goederen terug te betalen aan de slachtoffers, maar het is nog maar de vraag of die ooit hun geld zullen terugzien. (SDVO)