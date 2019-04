Celstraf van 37 maanden voor dief die aan de haal ging met fiets van politie-inspecteur Siebe De Voogt

18 april 2019

13u51 6 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar heeft een voorwaardelijke celstraf van 37 maanden gekregen voor vijf diefstallen en inbraken. Twee jaar geleden had James D. bijzonder veel pech, toen een fiets die hij net had gestolen van een politie-inspecteur bleek te zijn.

De man zou op 15 juni 2017 een fietstochtje door Oostende gaan maken. Hij had z’n tuig tegen de gevel van z’n woning gezet om nog iets uit de wagen te gaan halen. James D. zag z’n kans, greep de fiets en vluchtte weg. De politie-inspecteur zette meteen de achtervolging in. “Het waren taferelen uit een Amerikaanse film”, pleitte zijn advocate in de Brugse rechtbank. “Mijn cliënt kreeg hulp van een andere bestuurder en zelfs werkmannen verlieten hun werf om de beklaagde mee te helpen achtervolgen.” D. kwam uiteindelijk ter hoogte van de Kinepolis ten val op de tramsporen. De politie-inspecteur probeerde hem in de boeien te slaan, waarop de dief aan z’n haren trok en hem in het gezicht spuwde. “Hij heeft bij de arrestatie een rugletsel opgelopen, waar hij nog steeds last van heeft.” De rechter kende de agent donderdagmorgen een voorlopige schadevergoeding van 813 euro toe. Een gerechtsdeskundige zal zijn precieze schade moeten bepalen.

De fietsdiefstal bleek niet het enige feit van James D. te zijn. Op 7 mei 2017 ging hij in de Delhaize aan de haal met een fles wijn. Bij z’n vlucht duwde hij de winkeldetective tegen de muur. Later stal hij nog onder meer een plooifiets uit de opslagplaats van een bloemenzaak en brak hij ook binnen in de woning van de nieuwe vriend van z’n ex. James D. liep in het verleden al een tiental veroordelingen op en kampt naar eigen zeggen met een amfetamineverslaving. De rechter legde hem dan ook een voorwaardelijke celstraf van 37 maanden op. D. moet zich onder meer laten begeleiden voor z’n verslaving.