Celstraf na diefstal bij 'lief meisje' 22 februari 2018

Een 32-jarige vrouw kreeg eergisteren vier maanden cel met uitstel omdat ze de uitbaatster van een tankstation, een goede vriendin van haar en een 'lief meisje' beroofde. F.A. en haar toenmalige vriend K.D. trokken op 30 juni vorig jaar naar de VT-shop van slachtoffer S.





Ze hielden de vrouw bezig, stalen een pakje kauwgom en graaiden een stapeltje van 350 eurobiljetten mee. De diefstal werd vastgelegd op camerabeelden en twee dagen later belde F.A. zelf naar het slachtoffer om de diefstal op te biechten. "Het was K.D. die het geld stal, ik enkel de kauwgom. Ik wist echt dat hij dat ging doen. Ik ken S. goed en zij is een lief meisje. Ik wou haar niet bestelen, maar liet me overhalen." Naast haar celstraf kreeg F.A. ook 400 euro boete. K.D. op zijn beurt kreeg een jaar cel. (JHM)