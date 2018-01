Celstraf gevraagd voor inbraak in interieurwinkel 02u35 0

Twee mannen riskeren een celstraf van respectievelijk 8 maanden en een jaar omdat ze hebben ingebroken in interieurwinkel Cornelis in de Nieuwpoortsesteenweg. Op 19 juli 2016 forceerden ze er een deur en trokken ze naar de kassa's. Eén kassa konden ze meenemen. De tweede kassa openbreken lukte niet, ondanks verwoede pogingen van A.A., die daarbij gewond raakte aan zijn hand. Bij de inbraak ging het alarm af en haastte de uitbater zich ter plaatse. Hij trof enkel nog een bloedspoor aan, afkomstig van A.A. Op de camerabeelden waren zowel A.A. als M.E. te zien, beiden in strandkledij. De politie kon hen snel onderscheppen, en vond bij hen nog een gestolen fiets en een rugzak met gestolen spullen. "Eigenlijk wilden we niet inbreken, maar zochten we enkel een slaapplaats", verklaarden de twee. Vonnis op 6 februari. (JHM)