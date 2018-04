Cel in na mislukte diefstal 06 april 2018

Twee mannen zijn woensdag om 20.50 uur betrapt toen ze een fiets wilden stelen in de Sint-Franciscusstraa. Het was de eigenaar van het rijwiel die de dieven op heterdaad betrapte en de politie belde. "De verdachten waren weerspannig en weigerden mee te werken. Ze werden geboeid overgebracht naar ons commissariaat en moesten een tijdje de cel in. Ze kregen een proces-verbaal voor poging tot diefstal", aldus de politie. (BBO)