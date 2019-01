CD&V Oostende kiest voor jonge voorzitter Leen Belpaeme

22 januari 2019

15u44 0 Oostende Lode Lancksweerdt (28) neemt deze week de fakkel over van Cyriac Borloo als voorzitter van CD&V Oostende. De partij kiest daarmee voor een jonge voorzitter. Zelfs de voorzitter van de jongerenafdeling is een jaartje ouder. Lode Lancksweerdt is actief als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven, waar hij specialiseert in financiële beslissingen in de non-profit sector. Hij is ook Nationaal Voorzitter van Kazou, de jongerendienst van de CM.

Op 14 oktober was Lode Lancksweerdt voor de eerste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oostende. CD&V scoorde niet zo goed, maar kon zijn drie zetels behouden en opnieuw deelnemen aan het bestuur. “Mijn politiek avontuur begon nog maar drie jaar geleden, nooit gedacht dat ik hier vandaag zou staan als kersvers verkozen voorzitter van de partij”, zegt Lode Lancksweerdt. “Vroeger schreef ik in de vriendenboekjes altijd dat ik burgemeester wou worden van Oostende, maar voorzitter van CD&V is al een goede stap. Te vaak staan jongeren aan de zijlijn. Daarom dat ik de stap waagde naar de politiek. CD&V heeft het niet gemakkelijk in Oostende, maar ik geloof in het positief verhaal dat we brengen.”, vertelt Lancksweerdt. “Ik wil er voor waken dat we met CD&V radicaal durven keuzes maken in Oostende. Keuzes die zowel links én rechts kunnen zijn. Maar vooral keuzes die échte oplossingen zijn voor de Oostendenaren, en niet polariseren of teren op populisme”. Verder hield hij in zijn nieuwjaarspeech een sterk pleidooi om vooral te luisteren naar de mensen en tijd te maken voor een simpele babbel.

Naast een nieuwe afdelingsvoorzitter werd Tom Denduyver verkozen als jongerenvoorzitter en Goedroen Verduyn werd opnieuw verkozen als voorzitter van Vrouw & Maatschappij. Tom Denduyver is actief als sociaal werker in het Sociaal Huis van Oostende. “De verkiezingen zijn een overwinning van de verjonging en niet van de jongeren”, zegt Tom. “Het is de volgende stap in een vernieuwingstraject die ruim twee jaar geleden is gestart binnen onze partij”, duidt hij.

Schepen Bart Plasschaert is ontzettend tevreden met het resultaat van de verkiezingen. “Twee oud-leerlingen aan het roer van de Oostendse CD&V, wie had dat gedacht! Die politiek microbe is dan toch precies erg aanstekelijk.”