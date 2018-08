CD&V hoopt eindelijk het tij te keren PARTIJ VERLIEST SINDS 1982 STEMMEN, MAAR MIKT NU OP 5 ZETELS

20 augustus 2018

02u34 0 Oostende CD&V heeft het team voorgesteld waarmee ze in Oostende naar de kiezer trekt. De partij, die de vorige decennia stemmen verloor, wil minstens 4 of 5 zetels om 'beter te kunnen wegen op het beleid'. Ze zet in op een leefbaar centrum én denkt aan een bioscoopzaal en foodcenter op de site van de Dominicanenkerk.

De christendemocraten zitten al sinds 1953 onafgebroken in het Oostendse schepencollege. Tussen 1959 en 1997 leverde de partij ook telkens de burgemeester. In 1982 haalde de partij nog 30 procent van de stemmen, maar dat cijfer zakt sindsdien bij elke verkiezing tot 9,5 procent in 2012. Slechts drie zetels waren hun deel. Lijsttrekker Krista Claeys hoopt de trend te breken met een sterke jongerenploeg.





"We komen met dezelfde trekkers aan de start, namelijk mezelf en Bart Plasschaert. Maar er is zeker een verschil met 2012. Ik was toen voor de eerste keer lijsttrekker en ook Bart stond voor het eerst op nummer 2. We hebben allebei ondertussen bewezen wat we kunnen in het schepencollege. An Casteleyn is ondertussen ook al een tijdje actief in de gemeenteraad", zegt Claeys. Naast gevestigde waarden en CD&V-getrouwen, zoals lijstduwer Johan Verstreken, Réginald Moreels, Johan Demuydt, Goedroen Verduyn en Gracienne Faut, zijn er ook veel jonge gezichten. Lode Lancksweerdt is nationaal voorzitter bij Kazou, Adeline Bouché is parlementair medewerker, Lili Chong was voorzitster van de Multiculturele Adviesraad in Oostende en Tom Denduyver is geen onbekende voor sociaal Oostende. "De vernieuwing van de Oostendse afdeling, die we enkele jaren geleden hebben ingezet, blijkt duidelijk uit de lijst. De helft van de kandidaten komt voor het eerst op", zegt voorzitter Cyriac Borloo.





Cinema Rialto

De partij stelt enkele speerpunten voor. "Het stadscentrum verdient alle aandacht. We hebben niets tegen hoogbouw aan de rand van de stad, maar het centrum mag niet vergeten worden. Het zou interessant zijn een fonds op te richten om specifiek projecten of oude appartementsgebouwen in het centrum aan te pakken. Door het verdwijnen van cinema Rialto heeft het uitgaansleven ook een duw gekregen. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om op de site van de Dominicanenkerk in de Christinastraat een bioscoopzaal, een foodcenter en repetitielokalen onder te brengen. Het gaat om een grote site die een heropleving zou kunnen opleveren", vertelt Claeys. Volgens CD&V is er ook nog werk om het verkeer in het centrum te verbeteren. "Het mobiliteitsplan zit niet goed. We moeten opnieuw beginnen, met experts van buitenaf die de wensen kunnen verzoenen van de bewoners in het centrum en zij die erbuiten wonen", zegt Plasschaert. Een ander punt is inspraak, met het voorstel voor een burgerraad en 'stadsmariniers' die op wijkniveau kleine problemen overkoepelend kunnen aanpakken.