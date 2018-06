Casino lanceert lifestylemagazine 23 juni 2018

Het Casino lanceert samen met Toerisme Oostende een lifestylemagazine. Daarin kan je tips vinden voor een dagje Oostende. Het casino heeft het afgelopen jaar heel wat veranderd en zet dat in de kijker onder de noemer 'More than a casino'. "Het casino is niet enkel een plaats om te gokken, mensen kunnen hier op een veilige manier genieten aan de bars en in ons restaurant", vertelt directeur Marc Slabbinck. "Er is ook een opendeurweekend op 7 en 8 juli. De bezoekers kunnen de nieuwigheden ontdekken en worden rondgeleid achter de schermen", vertelt marketingverantwoordelijke Delphine Lootens. Wie deze zomer een bezoek brengt aan het Casino, maakt kans op een Oostende Experience met waardebonnen ter waarde van 10.000 euro. De wedstrijd is een samenwerking met Centrummanagement Oostende. (LBB)