Cartoonist maakt figuurtjes van publiekslieveling Fernando Canesin 10 november 2018

02u26 1 Oostende Christophe Salvatore, ook gekend als SaLVa, is al enkele jaren op regelmatige basis cartoonist voor KV Oostende.

"In 2015 maakte ik elke twee weken een cartoon tijdens de thuiswedstrijden. Later werden mijn cartoons vooral op social media gedeeld", vertelt de KVO-fan. Hij ontwierp nu ook kleine figuurtjes of 'Bobble Heads' om te verkopen in de KVO Fanshop. "In augustus ben ik op het idee gebotst om een uniek vervolg te breien aan mijn SaLVa cartoons. Het idee zat al lang in mijn hoofd omdat mijn stijl als cartoonist ook een groot hoofd op een klein lichaam plaatsen is. Ik vond het wel grappig om een figuur te maken van mijn tekeningen. Ik had al zo'n Bobble Heads van Star Wars. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een fabrikant." Na overleg met KVO kreeg hij groen licht om een Fernando Canesin-Bobble Head te lanceren. "Ik wou met hem starten om hij ondertussen het boegbeeld is van KVO. Hij is erg geliefd en heeft ook een karakterkop. Samen met mijn broer Nicolas, die een stijlvolle verpakking ontwierp en het digitale promowerk deed, hebben we dit vervolgverhaal officieel omgedoopt tot SaLVa Toys. Ons idee is om nog meer humoristische figuurtjes te produceren. We beginnen met voetbal en onze eigen club, KV Oostende. De Fernando's zijn voorlopig gelimiteerd tot honderd exemplaren. Nu hoop ik dat de supporters het ook tof vinden. Ze worden verwacht eind november en zullen verkocht worden in de KVO-fanshop", licht Christophe toe. (LBB)