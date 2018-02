Carrefour staat open 03 februari 2018

Even paniek donderdagavond rond 21.30 uur in de Carrefour in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Een passant had opgemerkt dat de schuifdeur openstond en belde de politie. Die doorzochten de ganse winkel maar konden niets verdachts opmerken. Allicht vergat men de winkel goed te sluiten bij sluitingstijd. (JHM)