Caroline (27) kon 5 jaar geleden geen 100 meter lopen, nu gaat ze voor medaille op Special Olympics in Abu Dhabi Bart Huysentruyt

06 maart 2019

14u46 0 Oostende Caroline Ghyselbrecht (27) uit Oostende en aangesloten bij Houtland Atletiek Club in Torhout vertrekt vrijdag met de Belgische delegatie naar de Special Olympics in Abu Dhabi. De atlete met een mentale beperking is een topper in de G-sport en vertrekt met medailleambities. “Maar vijf jaar geleden liet ze traantjes als ze 100 meter moest lopen”, zegt haar coach Anita Steer.

Op 12 maart start in Abu Dhabi de vijftiende editie van de Special Olympics Wereld Zomerspelen waar 80 Belgische atleten met een verstandelijke beperking aan deelnemen. Ze zijn daar niet alleen, want er nemen maar liefst 7.500 atleten uit 190 verschillende landen deel. Gedurende 11 dagen zullen de atleten het beste van zichzelf geven in 14 verschillende sportdisciplines.

Uit onze regio staat Caroline Ghyselbrecht (27) aan de start van drie atletiekdisciplines: de 100 meter, 4 x 100 meter en het verspringen. Caroline woonde lange tijd in Leffinge, waar ze ook tot G-sporter van het jaar werd bekroond, maar nu verblijft ze in Oostende. Caroline heeft ook een band met Torhout, waar ze aangesloten is bij Houtland Atletiek Club (HAC) en minstens één keer per week gaat trainen. De rest van de trainingen werkt ze af in Oostende. Dat gebeurt altijd onder het toeziend oog van haar coach Anita Steer. Omdat Caroline moeilijk praat, is het Anita die dat in haar naam doet.

Doorbijter

“Caroline is geboren met een mentale beperking, maar is een ongelooflijke doorzetter”, zegt ze. “Ze is geen tafelspringer, maar ook alles behalve introvert. Caroline is empathisch, houdt van kinderen, staat positief en goedlachs in het leven. Vijf jaar geleden is ze bij mij terechtgekomen. Toen ze de honderd meter voor het eerst liep, kwamen er al traantjes. Ze komt dus van héél ver. Typisch Caroline: ze is blijven doorbijten en heeft enorme progressie gemaakt.”

Geen afgunst

In die vijf jaar tijd nam Caroline deel aan meer dan honderd atletiekwedstrijden. En heel vaak stond ze op het podium. Op Belgische kampioenschappen voor de G-sport staat haar naam meestal met rode stift aangevinkt. Zij is altijd een kanshebber. “Wat zo leuk is bij Caroline, is dat ze geen enkele afgunst kent", zegt haar coach. “Eindigt ze tiende of eerste? Dat is haar allemaal eender. Ze doet het voor zichzelf. Ze vertrekt naar de Special Olympics om een medaille te halen, maar de wereld zal voor haar niet vergaan als het niet lukt.”

Stress

Minstens even spannend als het kampioenschap wordt de reis ernaartoe. Caroline zat immers nog nooit op een vliegtuig. “We weten ook niet goed hoe onze atleten zullen reageren op de omstandigheden in Abu Dhabi. Het publiek dat er dichtbij zit, de stress... Sommigen krijgen daar een boost van, anderen verkrampen. Ik hoop dat ze een medaille haalt. Dat heeft ze verdiend, na al dat labeur de laatste jaren. Ze is er klaar voor.”