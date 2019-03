Carnavalsweekend van start: Prins Smurf en Prinses Lotje krijgen sleutel van het stadhuis Timmy Van Assche

08 maart 2019

19u51 0 Oostende Vanavond is het carnavalsweekend officieel gestart. In het stadhuis werden de Prins en Prinses officieel aangesteld onder het goedkeurend oog van zo'n 200 carnavalisten in de hal van het stadhuis.

Traditioneel start carnaval met de symbolische overhandiging van de sleutel van de stad. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en zijn schepencollege ontvingen de feestvierders in de inkomhal van het stadhuis. Tommelein sprak de massa overigens in plat ‘Ôstens’ toe. Uiteindelijk werd Patrick Maertens - ook bekend als Prins Smurf - officieel aangesteld als Prins Carnaval van Groot Oostende en Charlotte Vanspeybrouck als Prinses Lotje. Werden ook op het podium geroepen: Jeugdprins Melvin Tahon, Jeugdprinsessen Imani Maertens en Ilona-Marie Sleuyter, Junior Prins andersvaliden West-Vlaanderen Jason Mercie, Kinderprins van België Ilano Vanbillemont, Jeugdprins en Jeugdprinses van het Hof der Prinsen Dean Dezwart en Fay Ferrant. Na de ceremonie in het stadhuis was er de cimateirestoet met lampionnen richting Groentemarkt, waar de pop van volksfiguur Tjannie Carbon verbrand werd.

Druk feestweekend

Zaterdag is de dag van het Kindercarnaval met een kinderstoet, de verbranding van de pop mini-Tjannie Carbon en een mini-kloeffeworp, georganiseerd samen met de Orde van de Kloeffe. De centrale locatie is de Groentemarkt. Zondag om 15 uur is er de grote carnavalstoet door de stad, die eindigt op het Wapenplein. Iedereen verzamelt er voor de Kloeffeworp. Aansluitend wordt het slot van het carnavalsweekend ingezet in de tent op de Groentemarkt met verschillende optredens. Burgemeester Tommelein en Prins Smurf riepen de feestvierders op om het leuk en veilig te houden.