Carnavalsstoet afgelast wegens stormweer



Timmy Van Assche

10 maart 2019

11u38 15 Oostende De carnavalstoet die gepland stond deze zondagnamiddag, zal door het stormweer aan zee niet plaatsvinden. Het KMI voorspelt opkomende rukwinden tot 110 kilometer per uur in de namiddag, waardoor de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers niet gegarandeerd kan worden. De Kloeffeworp vindt wel plaats, maar wordt verplaatst naar de tent op de Groentemarkt.

“Na overleg met de veiligheidsdiensten was een afgelasting de enige juiste beslissing”, verduidelijkt burgemeester Bart Tommelein. “Dit is geen fijne boodschap voor de vele carnavalisten die hun harde werk in het water zien vallen, maar de veiligheid van bezoekers en deelnemers primeert.”

De optredens van Yves Segers en Hits on Tour in de tent op de Groentemarkt vinden wel plaats zoals gepland. De Kloeffeworp om 17 uur wordt verplaatst van het Wapenplein naar de tent op de Groentemarkt. Het programma van de randactiviteiten vind je op www.visitoostende.be/carnaval.