Carnavalsstoet afgelast door stormweer. Domper voor carnavalsgroepen, maar vieren doen ze toch: “Er volgen nog optochten en deze geïmproviseerde kroegentocht is ook leuk” Timmy Van Assche

10 maart 2019

15u59 0 Oostende Het had een groot feest moeten worden, maar de weergoden hebben er anders over beslist. Geen grote carnavalsstoet, geen traditionele Kloeffeworp, geen sfeervolle optredens. “We houden hier een financiële kater aan over”, zucht de Orde van de Blues Brothers. “De afgelasting was correct, maar het is dubbel zo jammer dat we niet in eigen stad kunnen paraderen”, vertellen Prins Smurf en Prinses Lotje.

Rukwinden van meer dan 110 kilometer per uur lieten het stadsbestuur, de organisatoren en veiligheidsdiensten geen andere keus: de veiligheid van bezoekers, toeschouwers en deelnemers kon niet gegarandeerd worden. “Na overleg met de veiligheidsdiensten was een afgelasting de enige juiste beslissing”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Dit is geen fijne boodschap voor de vele carnavalisten die hun harde werk in het water zien vallen, maar de veiligheid van bezoekers en deelnemers primeert.”

Financiële kater

“We verwachtten 28 deelnemende groepen en praalwagens. Voor de middag hebben ze allemaal opgebeld en hen ingelicht dat ze niet naar Oostende moesten afkomen. Groepen kwamen niet alleen uit Oostende, maar ook uit Bredene, Lombardsijde, Roeselare en zelfs Aalst en het Nederlandse Aardenburg en Sint-Kruis”, weet Serge Gobin, organisator van de grote optocht. Geen optocht betekent ook geen gage of prijzengeld voor de mooiste praalwagens. “En dat is een flinke streep door onze rekening”, zucht Niki Desmit van de Orde van de Blues Brothers. “We hebben tienduizend euro aan decoratie, licht en klank voor onze praalwagen gestoken. Onze zestig carnavalisten betaalden ook 130 euro per persoon voor nieuwe, aangepaste kostuums. Door deel te nemen aan optochten, kunnen we wat geld recupereren. Maar goed, de stoet in Oostende valt dan wel weg, we doen nog mee aan de carnavalsstoeten in Heist en Roeselare.”

Ook Alain Lynneel van Hof der Prinsen treurt. “De hele ochtend hebben alle carnavalisten berichtjes naar elkaar gestuurd om te weten of de stoet nu zou plaatsvinden of niet. Onze ‘schminkers’ stonden al klaar om iedereen uit de dossen voor de stoet. Maar helaas. Let wel: de beslissing om de activiteiten te staken, is terecht.”

Kroegentocht ‘à l’improviste’

Om de pijn te verzachten en het weekend toch plezant te maken, trokken heel wat carnavalisten op kroegentocht. Patrick Maertens, alias Prins Smurf, en Prinses Charlotte ‘Lotje’ Vanspeybrouck konden zo hun titel toch wat vieren. “We zijn allebei voor het eerst verkozen tot prins en prinses. Dan is het dubbel zo jammer dat er geen stoet in onze eigen stad is. Hier keken we hard naar uit”, vertellen Smurf en Lotje. “Maar de afgelasting is niet meer dan logisch. We zagen de feesttent zo op en neer gaan. Als er maar één scheurtje in het tentzeil zou gekomen zijn, breekt de hel los. We mogen er niet aan denken dat er iemand gewond zou zijn. Maar we vinden wat troost in het feit dat er zaterdag al een kinderstoet was, waaraan wij toch ook hebben deelgenomen. Bovendien nemen we nog deel aan de optochten van Roeselare, Lombardsijde, Bredene en Mesen. We kunnen onze scepter nog wel tonen. En deze kroegentocht ‘à l’improviste’ is ook wel plezant.”

Mensen die nog drankbonnen hebben, kunnen die laten terugbetalen aan de balie bij Toerisme Oostende op het Monacoplein 2. Dit kan nog tot en met zondag 17 maart tijdens de openingsuren, van 10 tot 17 uur.

“Heel Oostende laten kennismaken met carnaval”

Schepen voor Carnaval Maxim Donck (N-VA) wil meteen ook vooruitblikken. “Als de brandweer en politie negatief advies geven, moet je de optocht wel annuleren. Niet alleen voor de carnavalisten, maar ook voor de toeschouwers. Ook voor mij is dit een spijtige zaak, want het zou mijn eerste carnaval als schepen zijn geweest. Ik wil dan ook een licht gewijzigde aanpak hanteren voor het carnaval in onze stad. Tijdens de symbolische start van afgelopen vrijdag waren we met het grote deel van het schepencollege present en zorgden we ook voor twee taps met koel bier, dat was vroeger wel anders. We lossen ook enkele budgettaire en organisatorische problemen op. Carnaval is een stuk immaterieel erfgoed en we moeten dat koesteren. Voor mij was carnaval een onbekende wereld, maar de afgelopen weken en maanden ben ik gecharmeerd geraakt door de sfeer. Ik wil dan ook inspanningen leveren om alle Oostendenaars te laten kennismaken met dit feest. De voorbereidingen van het carnaval in 2020 starten straks al.”