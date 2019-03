Carnaval volledig afgelast door storm



Timmy Van Assche en Bart Boterman

10 maart 2019

11u38 56 Oostende Alle festiviteiten rond carnaval in Oostende zijn afgelast. Dat laat het stadsbestuur weten. Door de rukwinden tot 110 kilometer per uur kan de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers niet gegarandeerd kan worden. Eerst zouden enkele festiviteiten op de Groentemarkt doorgaan, maar dat werd ook afgelast.

“Na overleg met de veiligheidsdiensten was een afgelasting de enige juiste beslissing”, verduidelijkt burgemeester Bart Tommelein. “Dit is geen fijne boodschap voor de vele carnavalisten die hun harde werk in het water zien vallen, maar de veiligheid van bezoekers en deelnemers primeert.”

De optredens van Yves Segers en Hits on Tour in de tent op de Groentemarkt zouden in eerste instantie wel doorgaan maar zijn eveneens afgelast. De Kloeffeworp van rond 17 uur werd ook verplaatst naar de Groentemarkt maar gaat evenmin nog door.

Tientallen oproepen voor stormschade

Volgens Carlo Smits van Lokale Politie Oostende regent het oproepen door stormschade in Oostende. Op het hele grondgebied waaien dakpannen in het rond en waaien loszittende elementen weg. Gewonden of grote incidenten vielen nog niet te betreuren. Rond 13 uur werd de Torhoutsesteenweg afgesloten tussen Petit Paris en de Euphrosina Beernaertstraat voor vallende dakpannen, maar dat gevaar is inmiddels geweken.