Cannabisdealers moeten 300.000 euro terugbetalen 25 mei 2018

02u52 0

Twee cannabisdealers moeten van de strafrechter samen meer dan 300.000 euro aan drugsgeld terugbetalen. Daarmee ontsnappen ze zelfs aan een veel groter bedrag, want het openbaar ministerie had van elk liefst een miljoen euro teruggeëist.





Het gaat om een twintiger uit Oostende en zijn eigen leverancier, een man van Turkse afkomst die in Nederland woont. Beiden worden ervan verdacht dat ze samen een grote cannabishandel hadden opgezet in Oostende. Ze zouden maandelijks tussen de één en de twee kilogram cannabis hebben verhandeld, en dat minstens voor een periode van drie jaar. Om te berekenen wat L.K. uit Oostende met de cannabishandel verdiende, gaat het openbaar ministerie er zelfs van uit dat hij in totaal voor een periode van tien jaar dealde. De Oostendenaar kreeg drie jaar cel met uitstel. Z.G., de Turks-Nederlandse leverancier, kreeg een celstraf van vier jaar effectief. Hij werd eerder al veroordeeld en wordt verantwoordelijk geacht voor het invoeren van de drugs. Naast het duo stonden in de zaak ook nog vier jongemannen voor de rechter. W.V., een Oostendenaar die eerder ook al veroordeeld werd en de drugs mee verkocht, kreeg 30 maanden. De drie andere jongemannen, K.A., N.L. en D.D., kregen elk een werkstraf van 200 uren. Zij zijn kleinere garnalen en kochten de drugs hoofdzakelijk aan. (JHM)