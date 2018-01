Camille Paycha mixt acrobatie met elektro en fotografie 26 januari 2018

02u43 0 Oostende Camille Paycha (25) pakt uit met een bijzondere circusvoorstelling op Chambres d'O. Ze brengt elektronische muziek, fotografie en circus in conversatie met elkaar in een intiem kader.

Camille gebruikt tijdens de voorstelling '10,9,8,7,6,5,4,3,2,1' haar eigen woonkamer en plaatst een constructie waar ze zal aanhangen. "Het is de kleine versie van een zeven meter hoge stelling waar ik normaal gezien mee werk", vertelt de circusartieste uit Frankrijk. Ze woont sinds een half jaar in Oostende. "We moeten vaak in Nederland en Frankrijk spelen en hier wonen we tussen de twee."





De voorstelling gaat over de stad waar ze zich goed voelt. "Ik heb op het strand van Oostende foto's genomen, die verwijzen naar een astronaut en het gevoel dat je kan hebben alsof je je op een andere planeet bevindt." Ruben Mardulier werkte mee aan de voorstelling. "Camille stelt haar eigen positie in vraag. Kan je een conversatie met een publiek aangaan? Het intieme van een huiskamer past daarom perfect bij wat Camille doet." Ruben en Camille studeerden circus en performance aan de Fontyns Academie in Tilburg en vormen samen Helaba Compagnie. "We hadden nog niet veel contacten in Oostende, we zijn blij dat (medeprogrammator, red.) Liv Laveyne gevraagd heeft om mee te doen aan Chambres d'O en zo ons werk te tonen", vertelt Camille. (LBB)