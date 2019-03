Cafébaas (28) ontkent dat hij eigen zaak in brand stak: “Bewijs ons dat hij vuurpijl bewust in brand stak” Mathias Mariën

14 maart 2019

11u52 0 Oostende De voormalige uitbater van café Borneo in Oostende ontkent dat hij zijn zaak eind 2017 in brand stak. A.J. werd bij verstek al veroordeeld tot vier jaar cel, maar vraagt op verzet de vrijspraak. “Ik heb de brand niet aangestoken. Wat er dan wel is gebeurd? Dat weet ik niet. Ik had me enkel opgesloten om tot rust te komen”, aldus de 28-jarige.

De zware brand verwoestte op 24 november 2017 het volledige pand in de Sint-Franciscusstraat in Oostende. Cafébaas A.J. (28) was er kort na de middag volledig buiten zinnen na een huiselijke ruzie en dreigde ermee uit het leven te stappen. Vlak nadien vloog de zaak in brand. Volgens het Openbaar Ministerie stichtte de twintiger zelf de brand door middel van een vuurpijl. De zaak kwam eind 2018 een eerste keer voor de rechtbank, maar de beklaagde daagde toen niet op. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar.

Vanzelf in brand

A.J. besloot verzet aan te tekenen tegen zijn straf en verscheen donderdag persoonlijk voor de strafrechter. Over wat er zich die dag precies afspeelde binnen het café, bestaat nog heel wat discussie. Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat A. de zaak zelf in brand stak met een vuurpijl. “De beklaagde was samen met zijn partner uitbater van het café. Na een hoogoplopende ruzie, waarbij de man dreigde een einde te maken aan zijn leven, sloot hij zich op in het café. Aan zijn vriend toonde hij aan de ruit een vuurpijl en pistool. Toen de politie ter plaatse kwam en tevergeefs probeerde binnen te raken, loste beklaagde enkele schoten in hun richting. Vlak nadien horen de agenten een sissend geluid, gevolgd door een rookontwikkeling en vuurhaard”, aldus de procureur. “Het café brandde volledig uit. In zijn verhoor laat de beklaagde verstaan dat de vuurpijl vanzelf in brand moet gevlogen zijn. Ik ben van mening dat dit een flagrante leugen is. Het pand werd moedwillig in brand gestoken zonder rekening te houden met de bewoners van de bovenliggende appartementen.” A.J. was bovendien niet aan z'n proefstuk toe. In het verleden werd hij al tweemaal veroordeeld voor een valse bommelding en verschanste hij zich al verschillende keren in zijn woning. Het Openbaar Ministerie vraagt dan ook om het verstekvonnis van vier jaar cel te bevestigen.

Vrijspraak

Meester Johan Platteau, die de belangen van de beklaagde verdedigt, is niet te spreken over het gevoerde onderzoek. “Als je mijn cliënt schuldig verklaart, zou ik graag in het vonnis zien staan welke bewuste handeling hij precies uitvoerde om de brand te stichten”, richtte meester Platteau zich tot de rechter. “Niemand in het dossier heeft gezien dat mijn cliënt de vuurpijl in brand stak. De vuurpijl is zelfs niet in beslag genomen of beschreven in het dossier. Ik stel mij ernstige vragen bij het gevoerde onderzoek.” Ze vragen dan ook de vrijspraak. A.J. zelf kreeg als laatste het woord. “Ik heb die brand niet aangestoken. Wat er dan wel is gebeurd? Ik had me opgesloten om tot rust te komen. Toen de politie toekwam, ben ik naar het toilet gegaan en ben daar gebleven tot ik geen lucht meer kreeg”, aldus A.J.. Volgens hem lag de vuurpijl wel degelijk in het café, maar heeft hij die niet aangestoken. De rechtbank doet uitspraak op 4 april.