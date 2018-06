Café Westrozebeke krijgt nieuwe uitbaters 09 juni 2018

Café Westrozebeke, in de Torhoutsesteenweg 380, krijgt nieuwe uitbaters. Maureen Maenhout (59) geeft na negen jaar de fakkel door. "Na al die jaren kruipt het caféleven in de kleren.





Ook mijn leeftijd en de gezondheid spelen een rol in mijn beslissing", vertelt Maureen. "Let wel, het waren de allermooiste jaren van mijn leven." Op 30 juni neemt Maureen definitief afscheid. Dan geeft ze de sleutel aan Nargas De Rees (42) en Didier Pochet (44), die ook café 't Amuzement in de Timmermanstraat uitbaten. (TVA)