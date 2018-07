Cadeaubon met kleine handelszaken aan kust INITIATIEF GEEFT ECONOMISCHE SECTOR EXTRA DUWTJE IN DE RUG LEEN BELPAEME

17 juli 2018

02u39 1 Oostende Op zoek naar een cadeau? Dan kan je voor-taan een cadeaubon kopen met adresjes over de ganse kust. Momenteel zijn al zo'n 30 handelaars uit verschillende branches aangesloten. "Het unieke is dat je de bon kan uitgeven in de volledige kustregio en een totaalbeleving krijgt", klinkt het bij de initiatiefnemers.

Er bestaan al heel wat cadeaubonnen en andere formules maar met de Cadeaubon Kust willen de handelaars een verschil maken. 'Wat de cadeaubon uniek maakt is dat het niet enkel van één stad uitgaat of binnen één sector. Je kan het gebruiken over de ganse regio van de kust en we hebben een heel divers aanbod. Je kan zowel shoppen als op restaurant gaan of ergens logeren met de bon", vertelt Wouter Smet, zaakvoerder van Unigift, die de organisatie op zich neemt. Het idee achter het initiatief is om de kust als economische sector een extra duwtje in de rug te geven. Er zijn nu een 30-tal handelaars aangesloten, maar stelselmatig zal het aanbod uitgebreid worden. Ellen Distave van het Oostendse Home by Lily is alvast ingestapt. "Ik vond het een leuk idee dat het niet enkel over Oostende gaat maar over de ganse kust. Er kan op die manier een kruisbestuiving ontstaan. Er zijn nog vele toffe winkels in andere kustgemeenten, maar ik zou daar niet meteen naartoe gaan. Misschien worden mensen geïnspireerd om eens naar daar te gaan of omgekeerd. Ik zoek zelf ook vaak cadeaus voor mensen en ik vond dit zelf wel een leuk geschenk. Bovendien is er als handelaar weinig risico aan verbonden", vertelt Ellen. Ook Restaurant Edwart uit De Haan is al aangesloten. "Het is een mooi concept. Voor ons kan het vooral in de wintermaanden voor extra klanten zorgen", vertelt Bernard Patroulle.





Bekendheid

Bij Escape Room Puzzle in Oostende werken ze met de cadeaubon aan bekendheid. "We zijn nog maar opgestart en dit is ideaal om families, vrijgezellen en toeristen te bereiken. Een escape room is een ideale teambuilding. Escape rooms zijn vooral in de kustregio nog niet zo bekend. Eenmaal mensen het gespeeld hebben doen ze het wel vaker. Op die manier zetten ze misschien de stap om iets nieuws te proberen", vertelt Cedric Heugeu.





Verschillende type zaken

Bedoeling is dat het systeem wordt uitgerold over zo veel mogelijk kleine zaken aan de Belgische kust. Je hoeft de bon ook niet in één winkel op te souperen. "Je kan het bedrag gespreid spenderen over verschillende type zaken. Doordat je kan kiezen om het geld te besteden aan zowel shoppen, eten en hotelverblijf maar koopt iemand met deze cadeaubon een totaalbelevenis" aldus Smet.