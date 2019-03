Buurt hekelt beslissing stadsbestuur: “Verlaning A10 geen prioriteit? Welke stad in België kan je nog met 120 per uur binnenvlammen?”



18u51 0 Oostende Spreekbuis van de buurt Franky Devinck vindt het een fout signaal dat het stadsbestuur de verlaning van de A10 niet langer als prioriteit ziet. “Nochtans is iedereen hierbij gebaat, niet alleen de wijk”, zegt hij. Schepenen Björn Anseeuw (N-VA) en Silke Beirens (Groen) blijven bij hun standpunt. “We zoeken naar oplossingen op lange termijn.”

Het laatste stuk van de snelweg A10 is nu de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij een verlaning zou de weg een bevoegdheid van het stadsbestuur worden. Een studie uit 2017 kwam met het voorstel om de brug aan de Zandvoordeschorredijkstraat te vervangen door een rotonde en van dat stuk A10 vervolgens een smallere rijweg te maken. Maar het nieuwe stadsbestuur volgt die studie niet. “Als we AWV toch vragen om mee te investeren in Oostende, heb ik liever dat we veilige fietsverbindingen voorrang geven. De verlaning van de A10 is bijgevolg geen prioriteit”, zei schepen Björn Anseeuw (N-VA) vorige week in deze krant.

Franky Devinck woont in de Kanariestraat in de Konterdamwijk. Hij was vroeger al spreekbuis van buurtbewoners langs de snelweg. “Toen ik die uitspraak las, verslikte ik me in mijn koffie. Kijk, er is in eerste instantie de geluidshinder, die vooral wordt veroorzaakt door autobestuurders die gas geven in de richting van Brussel. Ook de uitstoot van fijn stof is een probleem. Bovendien wordt de A10 door Europa als topprioriteit beschouwd en belandde het dossier al bij het departement leefmilieu van minister Koen Van den Heuvel (CD&V), die hiervoor moet samenwerken met Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).”

Omgekeerd effect op files

“Ik hoor sommige mensen zeggen dat bij een verlaning de fileproblemen zullen toenemen. Net het omgekeerde is waar. Op dit moment heb je tijdens de spits files in de Gistelsesteenweg en Zandvoordestraat, die nagenoeg evenwijdig lopen met de A10. Door een rotonde in te richten ter hoogte van Horeca Totaal, zijn die fileproblemen van de baan. Ook zwaar verkeer wordt door zo’n rotonde afgeremd. Een verlaning zou echt een vernieuwingsproject zijn voor de wijk én voor de aanblik van Oostende. Want wees eerlijk: welke stad in België kan je met 120 kilometer per uur binnenvlammen? In Brussel werd beslist om van twee snelwegen in de stad boulevards te maken: twee in plaats van drie rijstroken en trajectcontrole. Waarom kan dat hier niet? Wist je dat je amper 20 seconden zou verliezen als je 50 kilometer per uur rijdt tussen het Kennedyrondpunt en de brug aan de Zandvoordeschorredijkstraat? Dat zijn luttele seconden voor een betere levenskwaliteit voor een hele buurt. De woonwijk heeft recht op een leefkwaliteit de past binnen de normen.”

Snelweg is troef

Devinck zelf woont al twaalf jaar in de wijk. “En ik woon hier graag, hé. Ik vind de nabijheid van de snelweg zelfs een troef. Maar goeie buren maken goeie vrienden - en de A10 is onze buur. Zo’n zes jaar geleden was hier een actiecomité actief die de verlaning aankaartte. Na buurtoverleg, een enquête en onder meer de studie van 2017, zei het vorige stadsbestuur dat het met de verlaning bezig was. In die wetenschap zijn hier ook een handvol nieuwe mensen in de buurt komen wonen. Het nieuwe stadsbestuur pakt graag uit met de slogan ‘Allemaal Oostendenaar’. Wel, dat ze het nu maar bewijzen en de wijk Konterdam niet uit het oog verliezen.” Devinck schreef het schepencollege alvast een brief en zegt dat het actiecomité zo weer kan herbeginnen.

Oplossing op lange termijn

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) repliceert. “Drie jaar geleden is er een studie geweest die aantoonde dat de effecten van een verlaning op het geluidsniveau verwaarloosbaar zijn. De verlaning stond al achttien jaar in het bestuursakkoord, maar er is nooit iets concreet uit voortgekomen. Wij scheppen nu duidelijkheid. Ja, er waren wel studies, maar er werden geen concrete stappen ondernomen. Geen enkele ingenieur bij AWV is overtuigd van de mogelijke meerwaarde van een verlaning. Omdat het verkeer trager zou moeten rijden, krijg je net een slechtere doorstroming. Ik blijf erbij: als we Vlaanderen vragen om mee te investeren, dan in betere fietsverbindingen, zoals in de Seringenstraat en de Gistelsesteenweg-Elisabethlaan met de Zandvoordestraat-Ringlaan.”

Over de verlaning op zich staat in het bestuursakkoord inderdaad niks, al leest puntje 144 wel dat er onderzoek moet komen naar ‘welke maatregelen een structurele oplossing bieden voor de geluids- en milieuhinder rond de A10’. “Wel, net daarom dat we de oud brug Oprit willen we vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel”, zegt Anseeuw. “Door in te zetten op betere fietsknooppunten, moedigen we mensen aan de wagen thuis te laten en verbetert ook de luchtkwaliteit. We zijn niet van plan geluidsschermen te plaatsen.”

Meer stilstaand verkeer

Milieuschepen Silke Beirens (Groen) treedt Anseeuw bij. “We moeten een totaaloplossing vinden op lange termijn voor de milieukwestie. We moeten ervoor zorgen dat mensen niet steeds met de wagen naar Oostende komen. We mogen er dus niet vanuit gaan dat er binnen tien jaar nog altijd evenveel wagens langs de A10 zullen rijden. Bovendien wordt rijden op elektriciteit en waterstof ook meer gestimuleerd. En het inrichten van groenzones kan de CO2-uitstoot ook opvangen. Een verlaning kan zorgen voor meer stilstaand verkeer, dat dan weer voor een grotere concentratie uitstoot zorgt.”